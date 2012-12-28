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В России
41
53 минуты назад

Минтранс хочет в разы увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Штраф за неоплату проезда по платным автотрассам в России для легковых автомобилей будет увеличен почти в семь раз, для грузовиков - в шесть раз, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Министерство разработало соответствующие поправки в КоАП РФ. Согласно им, административный штраф за неоплату проезда по платным автодорогам должен вырасти с 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. для легковых машин, для грузовиков - с 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Также будет введен отдельный штраф в размере 50 тыс. руб. для владельцев автомобилей, принадлежащих иностранному перевозчику.

Минтранс отмечает, что стоимость проезда по платным участкам автодорог сейчас превышает размеры административных штрафов за неоплату проезда.

"Следовательно, механизм административной ответственности перестает быть эффективным средством предупреждения совершения новых правонарушений, обеспечения эффективного функционирования транспортной инфраструктуры, защиты интересов добросовестных пользователей платных автомобильных дорог, а также общественных интересов в области надлежащей организации дорожного движения и безопасности", - говорится в сообщении министерства.

Предлагаемые Минтрансом нововведения помимо повышения штрафов также отменяют скидку 50% при уплате штрафа за неоплату проезда в течение 20 дней после вынесения постановления об административном правонарушении. Минтранс объясняет это необходимостью обеспечения "неукоснительной оплаты проезда по платным автомобильным дорогам".

Для примера министерство отмечает, что максимальный размер платы за проезд по М-12 "Восток" составляет 4 998 руб. для легковых автомобилей и 10 889 руб. для грузовых, по А-113 ЦКАД - 1 795 руб. и 5 513 руб. соответственно.

"Анализ статистики оплат показал, что в установленный законодательством пятидневный срок постоплаты не было оплачено 57% проездов по номерным знакам. При этом отмечается рост количества оплат за пределами установленного срока постоплаты. Также растет количество пользователей, предпочитающих оплачивать только административный штраф без погашения задолженности за проезд", - отмечает министерство.
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