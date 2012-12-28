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В воскресенье утром район Тракторного на два часа останется без электричества
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Общество
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сегодня, 14:23

В воскресенье утром район Тракторного на два часа останется без электричества

Ремонтные работы на сетях энергетики проведут с 5 по 7 утра.

27 октября три улицы Липецка останутся без холодной воды из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 5, 7 по улице Кривенкова, №№ 40а, 42 по улице Катукова, № 8 по улице Шаталовой. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

27 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета ожидаются на улицах Московской, Рабочей – перерывы составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения.

С 05:00 до 07:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат район Тракторного – света не будет на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 30 лет ВЛКСМ, 3 Сентября, 6 Гвардейской Дивизии, Ватутина, Вилли Огнева, Волгоградской, Бачурина, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Докучаева, Донской, Жуковского, Зеленой, Флерова, Ильича, Бехтерева, Клавдии Шаталовой, Коммунистической, Красина, Краснодонской, Краснозаводской, Краснознаменной, Лазо, Ленинградской, Лобачевского, Матросова, Молодежной, Новоселов, Олега Кошевого, Панфилова, Партизанской, Песчаной, Профсоюзной, Ибаррури, Севастопольской, Седова, Кондарева, Социалистической, Спартака, Спортивной, Станиславского, Студенческой, Тургенева, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чехова, Юбилейной, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, 1-м Садовом, Моторном, 2-м Моторном, 2-м Театральном, Линейном, Парковом, Сосновом, Стандартном, по проезду Ильича.
отключение электричества
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