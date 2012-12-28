Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
Движение межмуниципальных автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Происшествия
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сегодня, 14:06
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В Липецкой области введен «желтый уровень» воздушной опасности
«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сообщил губернатор Липецкой области в соцсетях и распространили сообщение экстренные службы.
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