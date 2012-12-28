Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Доставленная в наркодиспансер женщина пыталась проглотить обнаруженные у нее свёртки с наркотиками
В России
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сегодня, 12:44
В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за отравления вейпом
Утверждается, что юноша был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
У него было ингаляционное отравление — подростку стало плохо после курения электронную сигарету.
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