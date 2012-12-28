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В России
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сегодня, 12:07

В Салавате подростки осквернили Вечный огонь

В башкирском городе Салават двое подростков осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает Коммерсант.

Подростки во время прогулки попытались поджечь подошвы своей обуви от пламени Вечного огня. Когда женщина попыталась снять происходящее на видео, один из хулиганов сбежал. По словам очевидицы, на замечания школьники не реагировали.

На допросе подростки сообщили, что пытались согреться у мемориального комплекса в парке Победы. В отношении родителей школьников составлены административные протоколы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Им грозит предупреждение или штраф до 500 руб.
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