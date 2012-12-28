Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Доставленная в наркодиспансер женщина пыталась проглотить обнаруженные у нее свёртки с наркотиками
В России
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сегодня, 12:07
В Салавате подростки осквернили Вечный огонь
Подростки во время прогулки попытались поджечь подошвы своей обуви от пламени Вечного огня. Когда женщина попыталась снять происходящее на видео, один из хулиганов сбежал. По словам очевидицы, на замечания школьники не реагировали.
На допросе подростки сообщили, что пытались согреться у мемориального комплекса в парке Победы. В отношении родителей школьников составлены административные протоколы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). Им грозит предупреждение или штраф до 500 руб.
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