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В России
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43 минуты назад

Почти в 20 регионах выявлены случаи бешенства

В 18 регионах России в октябре выявлены случаи бешенства животных, подсчитали «Известия» на основе данных Россельхознадзора. В сентябре зараженных животных выявили в 21 регионе.

23 октября карантин по бешенству ввели власти Москвы в районе Люблино. Региональные санитарные службы еще семи субъектов за последний месяц объявили о такой же мере.

Главные переносчики бешенства среди диких животных — лисицы, рассказал замдиректора организации Никита Лебедев на научно-практической конференции «День борьбы с бешенством».

Эксперты, опрошенные «Известиям» рассказали, что вирус может передаваться через укус и при попадании слюны инфицированного животного на слизистые оболочки. Если у человека или животного появились первые симптомы бешенства, спасти его уже нельзя. Единственный способ предотвратить заболевание — прививка, сделанная после контакта с потенциально опасным животным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство регистрируется более чем в 150 странах мира, ежегодно от него умирают  более чем 60 тыс. человек. В группе риска находятся дети в возрасте до 15 лет, потому что они чаще всех контактируют с животными.

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