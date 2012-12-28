Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
В России
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50 минут назад
МВД сообщает о новом способе кражи денег мошенниками
Министерство внутренних дел России предупредило о появлении фейкового сайта под названием «Спецфонд ВПК».
«В сети появился сайт фейковой организации «Спецфонд ВПК», предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в «укрепление обороноспособности» государства», — говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, — подчеркнули в ведомстве.
Мошенники предлагают покупать акции крупных предприятий по цене от 10 тысяч рублей за штуку с заоблачной доходностью от 90% годовых, причем среди них, например, есть непубличная компания — концерн «Калашников», — передает РИА Новости.
«Кроме того, по данным аналитиков Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T., аферисты мотивированы не только разовым хищением средств, но и контролем над устройством жертвы через установку мобильного приложения. Так они получают доступ сразу ко всем счетам», — предостерегли в МВД.
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