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В России
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49 минут назад
Цены на сливочное масло в РФ могут упасть
Стоимость сливочного масла в России должна снизиться в течение следующего месяца после налаживания импорта из-за рубежа.
По его словам, снижение стоимости масла станет возможно благодаря наращиванию ввоза продукции из дружественных государств. Собеседник издания предположил, что это может стабилизировать стоимость товаров на внутреннем рынке.
«Сейчас единственный выход, как это было, к примеру, с яйцами, — максимально открыть импорт, насытить рынок завозной продукцией», — отметил он.
Ранее сообщалось, что подорожание сливочного масла в РФ оказалось связано с тем, что заводам и молочным предприятиям стало дороже продолжать производить продукт в прежних объемах.
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