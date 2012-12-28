Треть россиян поддерживают предложенные Центробанком ограничения по займам в МФО

Центральный банк России ранее заявил о намерении ввести правило «один заем в руки для погашения», а также ввести период охлаждения, в течение которого получение нового кредита станет возможным не ранее чем через три дня после погашения предыдущего.