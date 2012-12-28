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В России
37
51 минуту назад

Треть россиян поддерживают предложенные Центробанком ограничения по займам в МФО

Центральный банк России ранее заявил о намерении ввести правило «один заем в руки для погашения», а также ввести период охлаждения, в течение которого получение нового кредита станет возможным не ранее чем через три дня после погашения предыдущего.

Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну — чуть более трети поддержали озвученные инициативы, почти столько же опасаются, что их реализация может вынудить заемщиков обращаться к нелегальными кредиторам, — следует из данных финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них — планы ввести норму «один заем в руки до погашения» и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга, — передает РИА Новости.

«Аналитики ... выяснили, что 35% опрошенных россиян поддерживают ограничения, ведь таким образом заемщики будут защищены от накопления долгов», — говорится в исследовании, в котором приняли участие три тысячи респондентов из числа экономически активного населения России.

При этом 39% опрошенных опасаются, что планируемые ограничения могут вынудить заемщиков обращаться к нелегальным кредиторам. При этом 21% россиян согласны с запретом брать несколько займов одновременно, но внедрение периода охлаждения считают избыточной мерой. А 5% респондентов и вовсе считают, что текущих макропруденциальных лимитов достаточно для регулирования уровня задолженности.

«Наше исследование показывает, что меры, предложенные Центробанком для ограничения выдачи микрозаймов, вызвали противоречивую реакцию среди россиян. Введение «периода охлаждения» и запрет на новые займы сами по себе не решают ключевые проблемы, лежащие в основе высокой закредитованности», — считает директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.
займы
ограничения
экономика
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