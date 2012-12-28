ЦБ РФ резко повысил прогноз по инфляции до 8‑8,5% на 2024-2025 годы

По итогам 2024 года инфляция в России достигнет 8-8,5%, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность поднялся до 9,8% в пересчете на год.