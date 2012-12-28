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В России
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сегодня, 14:48
ЦБ РФ резко повысил прогноз по инфляции до 8‑8,5% на 2024-2025 годы
По итогам 2024 года инфляция в России достигнет 8-8,5%, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность поднялся до 9,8% в пересчете на год.
Уточняется, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%, — говорится в сообщении.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, — считает регулятор. Основные риски ЦБ связывает с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли.
Банк России отметил, что исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Изменение этих параметров может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.
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