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В России
17
10 минут назад

Импорт сливочного масла в Россию вырос на 9%

С начала 2024 года импорт сливочного масла в Россию вырос на 9% и составил 110,2 тыс. т.

Импорт сливочного масла в Россию с начала 2024 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 110,2 тыс. тонн, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«По данным ФГИС «ВетИС» по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 110,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основным поставщиком сливочного масла в Россию является Белоруссия. С начала года из республики отгружено 89 тыс. тонн продукции, — передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

В министерстве также отметили, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.

Согласно опубликованным 23 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%, с начала года — на 23,43%.


масло
цены
экономика
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