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В мире
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33 минуты назад
В Киргизии хотят написать новый гимн
В Киргизии решили создать новый гимн, который будет объединять народ.
«Сейчас наша страна встала на ноги и идет по пути развития, поэтому мы должны изменить гимн. Нужен такой гимн, который будет петь весь кыргызский народ», — отметил он.
В декабре 2023 года Шакиев также стал одним из инициаторов смены государственного флага Киргизии. Соответствующий законопроект президент страны Садыр Жапаров подписал 22 декабря того же года. На новом флаге Киргизии было изменено изображение солнца. В отличие от использовавшейся с 1992 года версии, солнечные лучи сделаны прямыми, — пишет Lenta.ru со ссылкой на «Sputnik Кыргызстан» в Telegram.
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