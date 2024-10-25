Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой
Спорт
Липчан предупреждают о шести новых способах мошенничества
Происшествия
Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром
Общество
70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
Происшествия
Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Общество
Подросток проломил трубой стену гаража и вынес два комплекта резины
Происшествия
Аттракционы: в парке или у взлетки?
ПозиTиV
Прорванная на Соколе труба принадлежит частнику
Общество
Читать все
Двухлетней липчанке Каролине нужна помощь в сборе средств на опору для стояния и ходунки
Общество
Липчанка отсудила у турагента 279 тысяч рублей, но денег так и не увидела
Общество
Сегодня в Липецке: ОЦКНТ открывает сезон грандиозным концертом, «Князь Игорь» в липецкой обработке
Общество
В БСМП запретили посещение пациентов и ввели масочный режим
Здоровье
Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецке за день сбили двух детей и пенсионера
Происшествия
Воскресенье — последний в этом году день работы садоводческих маршрутов
Общество
Предприимчивый грязинец захватил часть леса и уже поставил фундамент для забора
Общество
Мигрант пытался подкупить сотрудника ФСБ и получил год колонии
Происшествия
Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных покрытий под Ельцом
Происшествия
Читать все
В мире
36
33 минуты назад

В Киргизии хотят написать новый гимн

В Киргизии решили создать новый гимн, который будет объединять народ.

В Киргизии решили написать новый гимн республики, чтобы его пел весь киргизский народ, — заявил спикер парламента страны Нурланбек Шакиев.

«Сейчас наша страна встала на ноги и идет по пути развития, поэтому мы должны изменить гимн. Нужен такой гимн, который будет петь весь кыргызский народ», — отметил он.

В декабре 2023 года Шакиев также стал одним из инициаторов смены государственного флага Киргизии. Соответствующий законопроект президент страны Садыр Жапаров подписал 22 декабря того же года. На новом флаге Киргизии было изменено изображение солнца. В отличие от использовавшейся с 1992 года версии, солнечные лучи сделаны прямыми, — пишет Lenta.ru со ссылкой на «Sputnik Кыргызстан» в Telegram.
Киргизия
гимн
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru