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сегодня, 11:35
Сильная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце
Мощная магнитная буря накроет Землю после вспышки на Солнце.
«Вчерашний выброс плазмы по итогам наблюдений оказался одним из самых больших за последние годы. Связанная с ним вспышка продолжалась около 12 часов и закончилась только приблизительно в 19 вечера по московскому времени», — говорится на сайте лаборатории.
По данным ученых, основная масса энергии пройдет мимо Земли. Однако эта вспышка все же вызовет короткую магнитную бурю, которая обрушится на Землю 26 октября, и будет бушевать с 6 до 9 часов утра. 25 октября в это же время ученые фиксировали небольшую бурю, которую не связывают со вчерашним выбросом. Речь шла о влиянии солнечного ветра, который сейчас слегка нестабилен, — передает РИА Новости.
«В обоих случаях речь идет о слабых возмущениях или буре минимального уровня G1. Прогноз на полярные сияния отсутствует», — сообщают ученые.
Сильная вспышка высшего X уровня произошла на восточном крае Солнца утром 24 октября. Максимум мощности был зарегистрирован около 7 утра по московскому времени. По измерениям потоков рентгеновского излучения балл события составил X3.3. Это одиннадцатое по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.
Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, в этот период появятся многочисленные магнитные бури — они будут происходить несколько раз в месяц. Магнитные бури могут представлять опасность для спутников в космосе и навигационных систем на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека, — сообщал ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. При этом в Лаборатории солнечной астрономии убеждены, что влияние магнитных бурь на человека невелико.
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