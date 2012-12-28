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В России
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53 минуты назад
В Турции проводят расследование после нападения на россиян в отеле
В Генконсульство РФ поступили данные о том, что 22 октября в одном из отелей турецкого города Гечек произошла драка с участием россиян.
«По поступившей в генеральное консульство России в Анталье информации, 22 октября в одном из отелей городка Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь. В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — отмечается в сообщении.
«Дипломаты генконсульства находятся в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав указанных российских граждан, в том числе со стороны местных правоохранительных органов», — говорится в релизе.
Ранее о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Göcek сообщили несколько Telegram-каналов, — передает ТАСС.
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