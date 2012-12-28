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В России
32
13 минут назад

В РФ вводят в оборот новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

В российских регионах начали постепенно появляться новые банкноты номиналом пять тысяч рублей.

В Алтайском и Пермском краях начали появляться новые пятитысячные банкноты, — рассказали РИА Новости в местных отделениях Центробанка.

«В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом сто рублей, в октябре 2023 года — номиналом пять тысяч. И эти банкноты в пять тысяч рублей уже поступили к нам в регион. Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», — сообщила эксперт отделения барнаульского отделения ЦБ Юлия Лужнова.

По ее словам, в оформлении модернизированных банкнот используется символика федеральных округов: на лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной — достопримечательности регионов, входящих в состав округа. Так, на новой пятитысячной изображены достопримечательности Уральского федерального округа: на лицевой стороне — екатеринбургская стела "Европа — Азия", на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

«Эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Пермском крае началась. Банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации», — сообщили РИА Новости в местном отделении Центробанка.

Лужнова отмечает, что более или менее массово новые банкноты начнут появляться в Перми с ноября-декабря. Банкам еще нужно подготовить банкоматы к работе с ними. Старые банкноты образца 1997 года останутся в обращении наравне с новыми еще несколько лет.

«Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников. Обозначу, что ни в коем случае не следует покупать у кого-то новые банкноты. Это не памятные купюры. Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном. Банкноты старого образца останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения», — отметила Лужнова.

Она добавила, что к 2025 году планируется поэтапно модернизировать и другие банкноты — десять, 50, 500 и тысячу рублей. Для них разработают новый дизайн и усилят защиту. Символы для обновленных банкнот отберут с учетом мнения экспертов. Дизайн утвердит Совет директоров Банка России.
купюры
банкноты
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