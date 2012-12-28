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В России
48
сегодня, 17:26

Стандарт цифровых медицинских двойников появится в России

В России может появиться национальный стандарт цифрового двойника медицинского назначения. Проект разработали в Сеченовском университете и Санкт-Петербургском Политехе, сообщают «Известия».

Цифровой двойник в здравоохранении, как указывают разработчики, будет соответствовать своей физической копии. Например, может представлять копию органов человека.
Национальным стандартом будут установлены общие положения по стандартизации создания и использования таких двойников. В частности, направления и классификация их применения. Так, из смогут использовать для улучшения качества медицинской помощи, обучения медперсонала и проведения научных исследований.

Один из инициаторов проекта, научный руководитель передовой инженерной школы Сеченовского университета Дмитрий Телышев рассказал «Известиям», что проект национального стандарта был создан, чтобы унифицировать понятие цифрового двойника.

«Сначала необходимо ввести понятие цифрового двойника — что это такое именно в здравоохранении. Задача стоит не написать стандарт, который будет покрывать всё, а выпустить серию стандартов, которые будут объяснять: цифровые двойники в здравоохранении, например, для умного госпиталя такие, а для медизделий другие», — подчеркнул он. 

Цифровой двойник позволит улучшить доступ к медицинской информации в различных учреждениях здравоохранения, а также и самого пациента, отмечают авторы проекта.

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