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В мире
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51 минуту назад
В McDonald’s назвали лук в чизбургерах возможной причиной кишечной инфекции
Вспышку смертельно опасных отравлений в США могу вызвать лук в четвертьфунтовых бургерах.
Лук решили убрать из четвертьфунтовых бургеров, а также сам бургер, — отметил он.
Компания Taylor Farms, которая поставляет желтый лук McDonald's, объявила 23 октября об отзыве некоторых партий, произведенных на предприятии в Колорадо, — передает РБК.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США продолжает расследование инцидентов. По словам его представителей, пока неясно, какой именно ингредиент в бургере оказался заражен. Также сообщили, что число заболевших может возрасти.
По данным центра, в число затронутых штатов входят Орегон, Юта, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Небраска, Канзас, Айова, Миссури и Висконсин.
Ранее стало известно, что в десяти штатах США зафиксирована вспышка кишечной палочки, пострадали 48 человек, еще один умер, десять человек госпитализированы, сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Первый случай выявили 27 сентября, последний — 11 октября. Большинство пострадавших рассказали, что перед недомоганием съели роял чизбургер в заведениях сети ресторанов McDonald's.
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