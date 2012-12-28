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сегодня, 15:23

Роскомнадзор заблокировал 197 вредоносных VPN-сервисов с начала года

С начала текущего года Роскомнадзор заблокировал уже 197 вредоносных VPN-сервисов.

Почти 200 VPN-сервисов заблокированы в РФ, — рассказал директор Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора Сергей Хуторцев.

«Отдельно мы работаем с VPN-сервисами, нарушающими законодательство РФ как средства обхода блокировок. В настоящий момент 197 VPN-сервисов у нас заблокировано», - сказал Хуторцев в четверг на форуме "Спектр 2024".

На прошлом форуме «Спектр» 25 октября 2023 года глава Центра сообщал о блокировке в РФ 167 VPN-сервисов.

Предоставление доступа к запрещенной в РФ информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, — передает «Интерфакс».

ЦМУ ССОП создан на базе подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» в рамках реализации закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

С 1 марта 2024 года в РФ действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.
VPN-сервис
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