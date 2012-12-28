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В России
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сегодня, 14:28

Средняя страховая пенсия в 2025 году составит 24 тыс. рублей

После индексации в 2025 году средний размер пенсий в России составит 24 тыс. рублей в месяц.

Средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тыс. рублей, пенсионные выплаты будут проиндексированы с 1 января следующего года на уровень инфляции, — заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

«Мы недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пенсии пенсионерам, которые участвуют в трудовой деятельности, будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения - уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей», — сказал министр.

Страховые пенсии в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития РФ на конец 2024 года составляет 7,3%. Это следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы, подготовленных Минфином РФ, — передает ТАСС.
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