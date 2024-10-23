Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Советской в раскопку упала женщина
Происшествия
14-летней липецкой школьнице присылали в Telegram расчленёнку
Общество
Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Происшествия
«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было
Общество
Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
Общество
В Липецкой области выявили 53 поддельные банкноты
Происшествия
Липчане Татьяна Качурина и Вячеслав Червяков представляют Россию на фестивале в Индии
Культура
«Ждите отопления!»
Общество
На дороге между Хлевным и Тербунами погибла косуля
Происшествия
В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса
Общество
Читать все
В Липецке без отопления — 9 многоэтажек
Общество
«Ждите отопления!»
Общество
Сегодня в Липецке: «Бабий бунт», липчане убеждены, что ими нельзя манипулировать и выступают за реформу цирков
Общество
Разбит остановочный павильон «Улица Доватора»
Происшествия
Стекло на Доватора упало само
Происшествия
В Липецке очередной порыв воды заткнули бруском тротуарной плитки
Общество
В Липецкой области выявили 358 нарушений в сфере миграции
Происшествия
В селе Ленино горел жилой дом
Происшествия
Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Общество
Десятилетняя девочка перевела мошенникам с карты матери почти 153 тысячи рублей
Происшествия
Читать все
В России
39
31 минуту назад

Стоимость легковушек в РФ увеличилась втрое за 10 лет

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 года она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении аналитического агентства.

Отмечается, что главными причинами роста цен на автомобили стали девальвация рубля, рост ставок утильсбора, инфляция, дефицит поставки новых машин на российский авторынок.

До этого стало известно, что по итогам сентября 2024 года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских брендов. Этот показатель стал рекордным за все время присутствия «китайцев» на российском рынке.
авто
стоимость
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru