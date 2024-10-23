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В России
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31 минуту назад
Стоимость легковушек в РФ увеличилась втрое за 10 лет
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза.
«Если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 года она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей», — говорится в сообщении аналитического агентства.
Отмечается, что главными причинами роста цен на автомобили стали девальвация рубля, рост ставок утильсбора, инфляция, дефицит поставки новых машин на российский авторынок.
До этого стало известно, что по итогам сентября 2024 года российские автодилеры продали 93,1 тыс. новых легковых машин китайских брендов. Этот показатель стал рекордным за все время присутствия «китайцев» на российском рынке.
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