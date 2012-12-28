Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
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В России
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сегодня, 12:59
ФАС выявила дорожный картель в Воронежской и Тамбовской областях
ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 млрд рублей.
Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника».
Уточняется, что служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 14 926 061 738 рублей.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
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