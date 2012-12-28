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сегодня, 12:59

ФАС выявила дорожный картель в Воронежской и Тамбовской областях

ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушения на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей, — говорится на сайте службы.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника».

Уточняется, что служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 14 926 061 738 рублей.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
дорожный картель
дороги
ремонт
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