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В России
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5 минут назад
В Минздраве поддерживают запрет на продажу табака родившимся после 2009 года
В Минздраве предложили запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года.
Ранее сообщалось, что Минздрав направил профильным ведомствам проект заключения правительства РФ на законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года.
«Минздрав России поддерживает инициативы, направленные на сокращение потребления никотина, в том числе электронных сигарет, вейпов, систем нагревания табака», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что в настоящий момент проект официального отзыва Правительства России находится в процессе проработки с заинтересованными органами исполнительной власти.
«Минздрав России разработал и реализует стратегию по борьбе с потреблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции на период до 2030 года. Основными задачами этой стратегии являются снижение распространенности потребления табака и потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, что внесет существенный вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни наших граждан», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Минздраве отметили, что потребление табака, в том числе электронных сигарет, является причиной возникновения заболеваний, связанных с его воздействием на организм, приводящим к инвалидности и преждевременной смертности - это создает социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом.
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