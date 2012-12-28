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В России
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59 минут назад
Роскомнадзор предлагает ограничить сбор персональных данных
Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан.
Суть предложения заключается в том, что компании смогут собирать данные, которые нужны для выполнения конкретных задач. Сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас. Организации будут получать необходимые сведения через уполномоченные органы.
В настоящее время персональные данные часто собираются без конкретной цели. Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, операторами данных сегодня являются более 5 млн юридических лиц в России, но не все они способны обеспечить достаточную защиту.
Сейчас большинство данных собирается с согласия пользователей, но в будущем могут быть введены новые основания для сбора. В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за утечку персональных данных. Если они будут приняты, для бизнеса могут быть введены оборотные штрафы и усилена уголовная ответственность, что уже вызывает критику среди предпринимателей.
Источник в одной из крупных IT-компаний отметил, что обязательный стандарт обработки данных трудно будет одинаково эффективно применять как для малых компаний, так и для крупных IT-корпораций. По его словам, требования для локальных интернет-магазинов и сервисов с миллионами пользователей будут сильно отличаться, что может затормозить развитие новых проектов.
В августе 2024 года Роскомнадзор назвал критерии для возможных уполномоченных операторов персональных данных. Так, такие операторы должны будут обрабатывать от 100 тысяч записей, иметь в штате не менее пяти работников с профильным высшим образованием и «финансовую подушку» не менее 100 млн рублей для возмещения убытков от возможных утечек. При этом зарабатывать на хранении чужих баз данных такие операторы не должны, а вести свою деятельность они смогут только на территории России.
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