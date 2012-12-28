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В мире
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15 минут назад
Финляндия закрыла два КПП на границе с РФ
Пограничная охрана Финляндии полностью закрывает временные пограничные переходы, расположенные в Париккала и Лиекса-Инари.
21 февраля представитель финской погранохраны Марко Саарекс сообщал, что российские власти предложили Финляндии закрыть эти погранпункты.
«Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. <…> В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», -— сообщает погранохрана в пресс-релизе.
Пограничники примут необходимые практические меры для выполнения этого решения, в том числе демонтируют дорожные указатели места пересечения границы, — передает ТАСС.
Уточняется, что движение в Инари было прекращено 1 ноября 2022 года, в Париккале с 19 апреля 2022 года.
«Возобновление работы временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с ранее упомянутым соглашением о пунктах пересечения границы», — говорится в сообщении финских пограничников.
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