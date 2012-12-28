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сегодня, 10:00

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X

На Солнце впервые с 9 октября зарегистрирована вспышка высочайшего класса X.

Ученые впервые с 9 октября зарегистрировали на Солнце новую вспышку самого высокого класса X, — рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«24 октября в 06:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении.

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).

Ранее сообщалось о мощной вспышке Х1.9, произошедшей на Солнце 9 октября, выброс от которой вызвал на Земле магнитную буру уровня G4.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
вспышка на Солнце
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