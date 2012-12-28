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В России
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19 минут назад
Минфин разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов
Аффинаж — процесс очистки сырья (например, золота или лома) от примесей. Заводы смогут отказаться от приема драгметаллов, если источник их происхождения не установлен или нет разрешительных документов, сказано в проекте нормативного акта.
Меры будут способствовать обелению рынка драгметаллов и снизят объем переработки сырья неизвестного происхождения, отмечается также в документе.
С точки зрения потребителей мера также важна. Покупатели должны быть уверены, что драгметаллы имеют легальное происхождение и соответствуют всем документам, отметил эксперт экономического факультета РУДН Олег Гордеев. Также снижение объема контрафакта позволяет увеличивать налоговые поступления в бюджет, добавил он.
Власти разрабатывают и другие меры по обелению рынка. Так, в конце 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за незаконный аффинаж.
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