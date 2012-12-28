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22
39 минут назад

В Минэнерго предлагают ввести запрет на майнинг в энергодефицитных регионах

В Минэнерго предложили вводить запрет на майнинг криптовалют в энергодефицитных регионах России на периоды нехватки электроэнергии.

Минэнерго выступает за запрет майнинга в регионах с дефицитом электроэнергии, отмену недискриминационного доступа к электроэнергии и стимулирование перехода на собственную генерацию, — заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак в Госдуме.

«Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где у нас субсидируется электроэнергия, где у нас зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам и субсидированным ценам подключаться к электросети. Да, для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию», — отметил он.

По его словам, непрогнозируемые нагрузки на энергосистему, вызванные ростом потребления ее майнерами, стали проблемой, — передает ТАСС.

«Мы вынуждены реагировать на рост таких нагрузок, принимать решение о строительстве дополнительной генерации. Все затраты на эту генерацию транслируются в тарифные решения, чем, по сути, мы помогаем этим майнерам, дополнительно финансируя их деятельность. Конечно, это неправильно, и закон, который приняла Госдума, позволяющий правительству ограничивать майнинг в отдельных регионах, поможет нам в этом», — сказал Грабчак.
майнинг
криптовалюта
экономика
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