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В России
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39 минут назад
В Минэнерго предлагают ввести запрет на майнинг в энергодефицитных регионах
В Минэнерго предложили вводить запрет на майнинг криптовалют в энергодефицитных регионах России на периоды нехватки электроэнергии.
«Мы выступаем с инициативой о том, что в дефицитных регионах майнинг должен быть запрещен на период дефицитов. В регионах, где у нас субсидируется электроэнергия, где у нас зоны регулируемых договоров, также майнинг не должен по этим регулируемым договорам и субсидированным ценам подключаться к электросети. Да, для майнинга целесообразно отменить недискриминационный подход и стимулировать их в зонах дефицита переходить на собственную генерацию», — отметил он.
По его словам, непрогнозируемые нагрузки на энергосистему, вызванные ростом потребления ее майнерами, стали проблемой, — передает ТАСС.
«Мы вынуждены реагировать на рост таких нагрузок, принимать решение о строительстве дополнительной генерации. Все затраты на эту генерацию транслируются в тарифные решения, чем, по сути, мы помогаем этим майнерам, дополнительно финансируя их деятельность. Конечно, это неправильно, и закон, который приняла Госдума, позволяющий правительству ограничивать майнинг в отдельных регионах, поможет нам в этом», — сказал Грабчак.
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