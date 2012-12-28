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сегодня, 15:15

Ростех может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции

Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции в связи с рекордным уровнем ключевой ставки.

Консервативная финансовая политика в России может привести к стагфляции, «Ростех» может остановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за высокой ключевой ставки, — заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе заседания Совфеда.

«Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции. Этот термин, может быть, не всем знаком, он не так часто применяется. Стагфляция — это когда одновременно падает и производство, и потребление. Но при этом растет большими темпами инфляция. К сожалению, мы к этому можем прийти. Это, в общем-то, не так часто в экономике бывает, но примеры такие есть», — сказал он, уточнив, что результатом такой политики является рост цен и уровня безработицы.

Чемезов назвал рекордным уровень ключевой ставки Центробанка. По его словам, предприятиям невыгодно пользоваться заемными средствами. «Если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас большинство предприятий станут банкротами», — заявил глава «Ростеха».

Он добавил, что на данный момент сокращается экспорт продукции госкорпорации, — передает РБК со ссылкой на трансляцию заседания верхней палаты парламента во «ВКонтакте».

«Если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30–40%. Оставшиеся средства, для того чтобы произвести эту продукцию, необходимо брать в кредит. А при такой процентной ставке вся прибыль, которую мы предусматриваем, она вся съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку», — сказал Чемезов.

По его словам, сегодня стоит вопрос либо прекращения экспорта самолетов, средств ПВО, кораблей и другой высокотехнологичной продукции «Ростеха», либо «необходимо что-то предпринимать».

Центробанк повышает ключевую ставку с июля 2023 года, сейчас она составляет 19%. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 октября. Эксперты ожидают дальнейшего повышения ставки до исторического максимума в 20%.
Ростех
экспорт
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