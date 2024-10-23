В Иркутской области трое подростков пытались поджечь два бомбардировщика

Троих подростков обвинили в попытке поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М на военном аэродроме в Иркутской области. Двоим молодым людям 17 лет, самому младшему — 15.