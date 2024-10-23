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В России
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34 минуты назад
В Иркутской области трое подростков пытались поджечь два бомбардировщика
Троих подростков обвинили в попытке поджога двух бомбардировщиков ТУ-22М на военном аэродроме в Иркутской области. Двоим молодым людям 17 лет, самому младшему — 15.
По данным издания, юные россияне арестованы и находятся в СИЗО по обвинению в подготовке теракта. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Двоим молодым людям 17 лет, самому младшему — 15. Они были задержаны 18 сентября. По версии следствия, подростки намеревались проникнуть на закрытую территорию военного аэродрома в Усольском районе, чтобы уничтожить два самолета ТУ-22М.
Брат одного из них с весны участвует в специальной военной операции.
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