Совет Федерации одобрил закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Фиктивные браки и установления отцовства или материнства перестанут быть лазейкой для получения иностранцами разрешения на временное проживание и вида на жительство (ВНЖ) на территории России.