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В России
53
55 минут назад

Совет Федерации одобрил закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Фиктивные браки и установления отцовства или материнства перестанут быть лазейкой для получения иностранцами разрешения на временное проживание и вида на жительство (ВНЖ) на территории России.

В России одобрили закон о противодействии фиктивным бракам мигрантов. Соответствующее решение принял Совфед на пленарном заседании, — передает ТАСС.

Закон предполагает получение вида на жительство для иностранцев не ранее чем через три года после вступления в брак либо усыновления. Кроме того, нововведение позволит отозвать ранее выданное разрешение на проживание в России в том случае, если брак будет признан фиктивным или если мигранта лишат родительских прав. В суде нужно будет подтвердить факт совместного проживания с ребенком или супругом.

Ранее авторы инициативы отмечали, что иностранцы зачастую использовали для получения миграционного статуса фиктивных жен или мужей, с которыми в действительности не планировали создавать семью, поскольку в законодательстве до настоящего времени не был установлен срок нахождения в браке с россиянином для получения вида на жительство в упрощенном порядке.
мигранты
фиктивный брак
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