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В России
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сегодня, 13:03
В РФ число поддельных купюр в III квартале сократилось почти на 34%
В III квартале в РФ чаще всего подделывали пятитысячные банкноты.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их число снизилось на 33,77%.
Отмечается, что за указанное время выявили следующее количество поддельных банкнот: 1 254 пятитысячных, 630 номиналом 1000 рублей, 101 двухтысячная банкнота. Пятидесятирублевых фальшивок оказалось всего две. Кроме того, обнаружили десять фальшивых монет номиналом 10 рублей и 13 номиналом пять.
Также выявили 251 поддельную банкноту иностранных государств. Большая часть — доллары (165 штук). Фальшивых евро насчитали 83 штуки. Кроме того, нашлось три ненастоящих юаня.
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