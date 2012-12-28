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В России
37
31 минуту назад

Поездки на такси в Москве до конца года могут подорожать на 30%

Среди причин подорожания называют нехватку водителей и рост расходов на обслуживание и содержание машин.

В Москве с 25 октября подорожает такси, — пишут «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс Go».

По данным агрегатора, цена за километр пути и минуты в тарифе «Комфорт» вырастет на 25%, с 12 до 15 рублей. В цену подачи машины будут включены один километр и три минуты пути вместо действующих двух километров и шести минут соответственно. Минута ожидания подорожает с 13 до 15 рублей. Стоимость других тарифов подтвердят позже.

При заявленном повышении стоимости ряда опций на четверть средний чек на поездки вырастет только на три-четыре процента, уверены представители «Яндекса». Это связано с тем, что итоговая стоимость включает подачу машины, платные опции, объем спроса и количество свободных машин на линии.

В то же время ряд перевозчиков полагает, что цены такси вырастут сильнее — вплоть до 30%. По информации таксопарка «Шоколад», повышенный спрос наблюдается все чаще из-за нехватки водителей, что сказывается на простое автомобилей. Весной среднее время ожидания машины составляло 5 минут, а в октябре — уже 11. В «Яндексе» при этом полагают, что корректировки тарифов совместно с таксопарками помогут привлечь для выполнения заказов больше водителей и частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей.

Также на рост стоимости перевозок влияет меньший ресурс китайских автомобилей. Как заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой Мир» Валерий Корнеев, они проходят до поломки 150 тысяч километров и меньше в отличие от машин из Европы и Кореи с 250-300 тысячами километров.

Обновить таксопарк становится сложнее из-за высоких ставок лизинга, которые выросли с 15 до 27 процентов. Вместе с тем подорожали обслуживание и запчасти авто — в среднем стоимость владения машинами стала почти вдвое выше по сравнению с 2023-м. По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, на рынке нет вариантов остановить рост стоимости перевозок.

По данным «Чек Индекс», в сентябре 2024 года средний чек поездки на такси в России составил 598 рублей. Если сравнивать с первым осенним месяцем 2023 года, рост составил 12%. В Москве средний чек составил 821 рубль, а в Санкт-Петербурге — 626 рублей.
такси
Москва
экономика
цены
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