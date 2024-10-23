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34 минуты назад
Уральские ученые назвали дату крупнейшего извержения вулкана за 10 тыс. лет
Речь идет об извержении вулкана Кикай в 5279 году до нашей эры. Извержение вулкана Кикай произошло на Японских островах.
Уточняется, что сотрудники лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета (УрФУ) и Института экологии растений и животных УрО РАН сосредоточились на трех наиболее масштабных извержениях вулканов за последние 10 000 лет: вулкана Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай на Японских островах. Согласно оценкам вулканологов, объем выброшенных веществ первых двух вулканов достигал примерно 150 кубических километров, в то время как объем выброшенной вулканом Кикай массы составил 300-450 кубических километров, — пишет Lenta.ru.
Ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров отметил, что данное значение в несколько раз больше, чем объем извержения любого из последующих вулканов, включая крупнейшее извержение Тамборы.
При этом он указал, что в слоях ледников Гренландии и Антарктиды примерно в это же время были замечены три высоких пика содержания сульфатов, которые могли оказаться следами перечисленных извержений. Ученые, в свою очередь, решили проверить, нет ли каких-либо аномалий древесных колец, которые вулканологи датировали этими датами. Для этой цели эксперты использовали полуископаемую древесину лиственниц с полуострова Ямал.
Специалисты не смогли выявить особенные события в эти периоды для Ильинского и Мазамы, однако вблизи предполагаемой даты извержения вулкана Кикай было обнаружено «катастрофическое событие», в результате которого произошло резкое снижение роста деревьев и образование аномальных годичных колец. Как утверждает Хантемиров, вероятность того, что аномальные кольца появились из-за извержения вулкана Кикай, крайне высока.
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