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54 минуты назад

В Госдуме приняли закон об увеличении МРОТ до 22 440 руб. в 2025 году

Госдума на пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении со следующего года минимального размера оплаты труда.

«С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом президента РФ. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей», — говорится на сайте Госдумы.

С инициативой об увеличении МРОТ 24 сентября выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 16,6% с 1 января 2025 года также предлагал Минтруд.

Для вступления законопроекта в силу его должен одобрить Совет Федерации, а затем — подписать президент.

МРОТ на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 тыс. 242 руб. Таким образом, после очередной индексации он повысится более чем на 3 тыс. рублей, — передает РБК.
МРОТ
экономика
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