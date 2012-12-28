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В России
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54 минуты назад
В Госдуме приняли закон об увеличении МРОТ до 22 440 руб. в 2025 году
Госдума на пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.
«С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17 % и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, «поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом президента РФ. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей», — говорится на сайте Госдумы.
С инициативой об увеличении МРОТ 24 сентября выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 16,6% с 1 января 2025 года также предлагал Минтруд.
Для вступления законопроекта в силу его должен одобрить Совет Федерации, а затем — подписать президент.
МРОТ на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 тыс. 242 руб. Таким образом, после очередной индексации он повысится более чем на 3 тыс. рублей, — передает РБК.
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