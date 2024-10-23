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В России
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31 минуту назад
В РФ могут снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК
По мнению депутатов, женщинам, работающим в сельскохозяйственной сфере нужно разрешить выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет.
Утверждается, что мужчины и женщины, работающие в данной сфере, должны выходить на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. По словам главы фракции Сергея Миронова, аграрная промышленность страны демонстрирует устойчивый рост на фоне западных санкций и решает большое количество масштабных задач, — пишут «Известия».
«Государство должно решить вопрос раннего ухода на пенсию для всех тружеников села. В наше непростое время они постоянно работают над созданием продовольственной безопасности нашей страны», — заявил Миронов.
Он также призвал приравнять пенсионные права работников АПК к правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны. Законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента 23 октября.
До этого депутаты Госдумы представили проект закона о праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости отцам-одиночкам, воспитывающим трех, четырех, пять и более детей в 62, 61 и 55 лет соответственно. Документ разработали депутаты от фракции ЛДПР, — пишет Lenta.ru.
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