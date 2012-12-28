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В России
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сегодня, 16:38

В РФ приняли закон о праве кабмина увеличить расходы бюджета-2024 на 1,5 трлн руб

Документ касается особенностей исполнения бюджета на 2024 год.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливаются особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году и приостанавливается действие некоторые норм Бюджетного кодекса РФ, — передает «Интерфакс».

Мера позволит правительству увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 г. на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете текущего года.

Документ был внесен в Госдуму 30 сентября в составе бюджетного пакета законопроектов.

Проект закона, как отмечается в пояснительной записке к нему, подготовлен для обеспечения возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 г. на приоритетные цели, определенные президентом РФ.

Ранее, в ходе выступления в парламенте, министр финансов Антон Силуанов отметил, что в текущем году возникают дополнительные потребности в ресурсном обеспечении ряда задач.

«В первую очередь это - расходы по субсидированию процентных ставок по ряду программ, и в первую очередь по ипотечным программам, дополнительно в связи с ростом ставок требуется более 500 млрд рублей в текущем году. Кроме того, требуются дополнительные средства по расходам по обслуживанию долга, ставки тоже выросли, требуется увеличение расходов на эти цели. И следующая позиция основная, крупная - это дополнительные расходы на обеспечение потребностей специальной военной операции. Мы ведем постоянный диалог с Минобороны, возникла дополнительная необходимость выделения ресурсов на эту цель», - сказал министр.

По его словам, в этой связи правительство просит дополнительные возможности по увеличению расходов федерального бюджета в этом году. В результате они составят 39,4 трлн, дефицит — 3,3 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Законом о бюджете на текущий год предусмотрен дефицит 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. В материалах к проекту бюджета на 2025-2027 годы, внесенному в Госдуму в сентябре, содержится более высокая оценка дефицита - 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы ожидаются в размере 24,8 трлн рублей, изначально они планировались в сумме 23,56 трлн рублей, весной были повышены до 24,077 трлн рублей.

Помимо этого, правительство РФ в 2024 г. получит право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних госзаимствований. Ранее первый замминистра финансов Ирина Окладникова, представляя поправку на заседании бюджетного комитета Госдумы, пояснила: "Мы с учетом обсуждения указанного законопроекта на комитете вносим по сути техническую поправку для нас. Это право, в случае, если нам не хватит дополнительных доходов от пересмотра макроэкономики, увеличить объем долга".

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее сообщал, что профинансированы они будут не за счет заимствований или средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а за счет накопленных рублевых остатков федерального бюджета.

Позже замминистра финансов Алексей Лавров также отмечал, что в связи с пересмотром в большую сторону расходов предлагается не увеличивать размеры заимствований, а осуществлять финансирование за счет сложившихся остатков федерального бюджета, которые по состоянию на 1 января 2024 года оценивались в размере 8,1 трлн рублей (из них 4,8 трлн рублей являлись связанными).

В Минфине РФ объяснили внесение поправки о потенциальном превышении потолка необходимостью иметь «возможную гибкость в привлечении заимствований».
расходы
бюджет
экономика
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