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В России
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сегодня, 15:34
В Италии умер легендарный российский телеведущий Андрей Егоршев
19 октября на 60-м году жизни скончался Андрей Егоршев, советский российский теле- и радиоведущий, один из «отцов» жанра «обзор прессы».
«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала супруга журналиста.
Причина смерти не раскрывается, — пишет Lenta.ru.
Андрей Егоршев родился в 1965 году в подмосковном Жуковском. В 1993 году он окончил факультет журналистики МГУ. С 1992 по 1999 год вел популярную программу «Пресс-экспресс» (сначала на ОРТ, затем на канале «ТВ Центр»). Позднее сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Помимо этого, журналист был ведущим программы «Обозреватель» на НТВ и пресс-обзора на канале «Вести» (нынешнее название — «Россия 24»).
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