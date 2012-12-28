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НЛМК Live
131
35 минут назад

НЛМК пополнил парк экскаваторов для переработки доменного щебня

Новолипецкий металлургический комбинат пополнил парк спецтехники тремя новыми карьерными экскаваторами, которые позволят перерабатывать весь доменный щебень при использовании технологии безводного охлаждения.

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Машины специально разработаны для эксплуатации в условиях высоких температур. Новая техника мобильна, имеет дизельный двигатель и позволяет при необходимости перемещать экскаваторы на разные участки. Кроме того, они оснащены системой самодиагностики и отличаются высокой прочностью рабочего оборудования, удобством в техническом обслуживании, экономичностью. В кабине машиниста установлен кондиционер, изображение с видеокамер выводится на бортовой компьютер, обеспечивая отличный обзор, а управление самим экскаватором происходит при помощи джойстиков.

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Пополнение парка новыми современными экскаваторами позволит НЛМК успешно справляться с объемами переработки и производства попутной продукции на данном участке и применять технологию, исключающую образование сероводорода.

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