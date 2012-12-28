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В России
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сегодня, 14:39
В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита сливочного масла в РФ
Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом.
«Союзмолоко» не получал уведомлений от крупнейших производителей сливочного масла о приостановке производства или значительном сокращении выпуска. На рынке нет дефицита по данной категории. Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении союза, объем рынка сливочного масла в России в 2023 году оценивался в 450 тыс. тонн, за год спрос вырос на 7%, по итогам семи месяцев 2024 года также наблюдается прирост на 2%, — передает ТАСС.
«При этом смежный с маслом рынок сливок (часто используются как альтернатива молочному жиру в виде сливочного масла) вырос на 16% в 2023 году, а за этот год показывает темпы прироста на уровне 17% к прошлому году. Пропорционально увеличивается и объем производства сливок (+17% по итогам 8 месяцев, до 236 тыс. тонн)», — сообщает «Союзмолоко».
«Себестоимость производства масла также растет по всей цепочке от сырья до переработки. Это не может не отражаться на стоимости готовой продукции. Однако важно понимать, что наблюдаемое повышение цен — результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания: по итогам 2023 года цена на масло выросла на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%», — добавляется в сообщении.
В союзе отметили, что ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться по мере замедления темпов роста спроса (завершение сезона мороженого, сезона отпусков) и наращиванием объемов импорта.
Ранее газета «Известия» писала, что крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции. Это касается товаров марок «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и других.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что министерство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.
Согласно опубликованным 9 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%, с начала года - на 19,43%.
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