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сегодня, 14:39

В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита сливочного масла в РФ

Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») не получал уведомлений от крупнейших производителей сливочного масла о приостановке производства или значительном сокращении выпуска, при этом дефицита сливочного масла на российском рынке нет. Об этом сообщил Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»).

«Союзмолоко» не получал уведомлений от крупнейших производителей сливочного масла о приостановке производства или значительном сокращении выпуска. На рынке нет дефицита по данной категории. Импорт масла из дружественных стран увеличился примерно на 20% и совместно с внутренним производством полностью покрывает потребности России в продукте», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении союза, объем рынка сливочного масла в России в 2023 году оценивался в 450 тыс. тонн, за год спрос вырос на 7%, по итогам семи месяцев 2024 года также наблюдается прирост на 2%, — передает ТАСС.

«При этом смежный с маслом рынок сливок (часто используются как альтернатива молочному жиру в виде сливочного масла) вырос на 16% в 2023 году, а за этот год показывает темпы прироста на уровне 17% к прошлому году. Пропорционально увеличивается и объем производства сливок (+17% по итогам 8 месяцев, до 236 тыс. тонн)», — сообщает «Союзмолоко».

«Себестоимость производства масла также растет по всей цепочке от сырья до переработки. Это не может не отражаться на стоимости готовой продукции. Однако важно понимать, что наблюдаемое повышение цен — результат двухлетнего сдерживания темпов подорожания: по итогам 2023 года цена на масло выросла на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%», — добавляется в сообщении.

В союзе отметили, что ситуация на российском рынке сливочного масла начинает стабилизироваться по мере замедления темпов роста спроса (завершение сезона мороженого, сезона отпусков) и наращиванием объемов импорта.

Ранее газета «Известия» писала, что крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции. Это касается товаров марок «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и других.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что министерство принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

Согласно опубликованным 9 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%, с начала года - на 19,43%.
масло
экономика
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