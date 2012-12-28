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В России
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сегодня, 13:47
В Нижегородской области пилот вертолета санавиации ранен после жесткой посадки
В АО «Национальная служба санитарной авиации» сообщили о состоянии находившихся на борту воздушного судна.
«В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно, из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет», — сказали в службе.
В НССА уточнили, что в настоящее время на место направлены два вертолета для эвакуации.
Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО «Национальная служба санитарной авиации». Отмечается, что на место происшествия направлены медики из ближайших учреждений здравоохранения, а также борт санитарной авиации из соседнего региона.
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