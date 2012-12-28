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сегодня, 13:47

В Нижегородской области пилот вертолета санавиации ранен после жесткой посадки

В АО «Национальная служба санитарной авиации» сообщили о состоянии находившихся на борту воздушного судна.

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу в Нижегородской области, — рассказали ТАСС в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха, действия пилотов позволили предотвратить серьезную аварию.

«В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно, из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет», — сказали в службе.

В НССА уточнили, что в настоящее время на место направлены два вертолета для эвакуации.

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО «Национальная служба санитарной авиации». Отмечается, что на место происшествия направлены медики из ближайших учреждений здравоохранения, а также борт санитарной авиации из соседнего региона.
жесткая посадка
вертолет
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