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В России
19
сегодня, 12:57
Россиян предупреждают о проблемах с обменом старых долларов за границей
Эксперты призывают туристов уточнять особенности приема валюты в разных странах заранее.
В Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и других популярных направлениях для отдыха и деловых поездок теперь требуют доллары нового образца («синие»), причем в идеальном состоянии без потертостей, пятен и посторонних надписей. Из-за этого повышенные требования к состоянию купюр стали предъявлять и в России. Проблема возникла еще в прошлом году, а в этом только усугубилась, — рассказали «Российской газете» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Это больная тема. Абсолютно непонятно, что произошло с долларом. Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца», — говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян.
По его словам, больше всего на сложности с наличными долларами российские туристы жаловались в прошлом году, потому что это стало для них неприятной неожиданностью. В 2024 году жалоб стало меньше, но не потому, что ситуация улучшилась, а из-за того, что турагенты стали заранее предупреждать людей.
«Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в 5%. Не говоря уже о случаях, когда купюры мятые или с какими-либо отметками. В результате уже и в России люди сталкиваются с ситуацией, когда доллары старого образца у них не покупают без дисконта. Не могу сказать, что это теперь во всех обменниках так, но случается. Мы стали об этом туристов предупреждать, потому что, на мой взгляд, проблема обостряется. Непонятно, как и когда она может разрешиться. Финансовые институты, которые могли бы пролить на это свет, не дают никаких внятных объяснений. Есть версия, что купюры старого образца стали чаще подделывать, но это только предположения», — добавил Артур Мурадян.
Российские банки объясняют свое нежелание принимать неидеальные доллары тем, что потом сами затрудняются их продать. Узнав о проблемах, клиенты стали придирчиво относиться к купюрам, которые приобретают. Ситуация в пункте обмена накаляется, если человек не может продать те самые купюры, которые ранее купил у того же продавца.
По данным Банка России, в начале года объем иностранной наличной валюты в стране составлял 8,72 трлн рублей по курсу того времени. Не вся эта сумма относится к долларам, но именно валюта США традиционно занимает первое место в сбережениях россиян. На руках у населения находятся десятки миллиардов долларов, значительная или даже большая часть которой - это купюры старого образца 1996-2013 годов выпуска и более ранние (так называемые «белые»).
До введения беспрецедентных в мировой истории санкций против России в 2022 году крупные банки свободно обменивали износившиеся доллары у американских партнеров. Купюры нового образца, которые печатают с 2013 года, завозили самолетами. Теперь санкции США и Евросоюза это запрещают, так что сложности могут начаться и с наличными евро.
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