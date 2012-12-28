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В России
43
40 минут назад

В РФ могут сократить количество парковок около жилых домов

Эксперты высказывают, что спрос на квартиры без запланированных паркингов может снизиться.

В России могут сократить количество парковок около жилых домов: с 2026 года правительство намерено ввести гибкое нормирование количества машино-мест на участках под многоэтажную застройку. Минстрою поручено изменить нормы к декабрю 2025 года. Это следует из дорожной карты Минтранса, которую уже внесли в кабмин. В ведомстве полагают, что это позволит снизить давления на транспортную сеть городов. Однако эксперты полагают, что спрос на жилье без паркингов может сократиться, — пишут «Известия».

Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. Она определяет два крупных направления работы, а именно широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Как следует из документа, это необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

В документе указано, что Минстрой, МВД и Минтранс к декабрю 2025-го подготовят корректировки в нормативные документы для «гибкого нормирования парковочных мест» рядом с жилыми комплексами. Плотность и геометрические параметры машино-мест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Вступить в силу они могут в 2026 году.

Это позволит строить многоэтажные здания с минимальным количеством парковок, отмечают участники рынка. Существующие нормативы закрепляют зависимость машино-мест от числа квартир в зависимости от региона и типа жилья, — рассказал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.

Сейчас для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого — 1:1. Новый стандарт позволит отойти от этого принципа и выбирать число парковок по ситуации.

В дорожной карте прописаны и другие вопросы. К маю 2025 года МВД должно подготовить изменения в Правила дорожного движения (ПДД), закрепляющие запрет на стоянку на парковочных местах, предназначенных для зарядки электромобилей. Некоторым видам транспорта также ограничат парковку в жилых зонах.

Уточняется, что для управления парковками создадут цифровой реестр парковочных мест и наладят его взаимодействие с другими базами данных. К примеру, бесплатные места для инвалидов должны иметься в каждом общественном месте и контролироваться в автоматическом режиме с помощью камер. Для этого Фонд пенсионного и социального страхования обяжут представлять сведения о людях с ограниченными возможностями и зарегистрированном на них транспорте.

МВД, Росстандарт и Минтранс должны подготовить условия для создания цифрового реестра парковочных пространств к ноябрю 2025 года в рамках программы национальной стандартизации.

Дорожная карта предусматривает инвентаризацию парковочного пространства в городах и формирование планов по его развитию, — рассказали в пресс-службе Минтранса. Это позволит обеспечить системный подход к размещению транспортных средств, снизить максимальную нагрузку на дороги муниципальных образований, — добавили в ведомстве.

Многие покупатели берут квартиры без машино-мест и потом ищут территорию для парковки личного транспорта, рассказал «Известиям» автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, с введением усиленного контроля эта практика уйдет. Однако и спрос на жилье без паркингов может сократиться.

Давление на автомобилистов в мегаполисах будет нарастать. Это общемировая тенденция, свойственная не только Москве, но и другим крупным городам: Лондону, Парижу и пр. Однако это еще только проект, и он будет корректироваться в зависимости от позиции регионов, — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Каждый город решит сам, станет ли он ограничивать автомобилистов и позволит ли застройщикам сокращать паркинги, — подчеркнул он.
парковки
авто
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