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сегодня, 11:29

В Тамбовской области после атаки дронов прогремел взрыв на предприятии «Биохим»

Пожар ликвидировали, о пострадавших неизвестно.

На предприятии «Биохим» в Тамбовской области прогремел взрыв, предположительно, из-за прилета дрона, — сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram-канале.

Сегодня в 5.20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО «Биохим» раздался взрыв с последующим возгоранием, — написал глава региона.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В 6.24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил о пожаре на одном из промпредприятий, начавшемся после падения беспилотника.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия. По предварительным данным, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание на одном этаже здания. Пожарные расчеты работают на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Ранее тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что из-за налета дронов получили повреждения два спиртзавода — в Ефремове и в поселке Лужковский Суворовского района. Там также обошлось без пострадавших.
беспилотники
атака
взрыв
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