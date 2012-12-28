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В России
30
18 минут назад

В Тульской области два спиртзавода повреждены из-за дронов ВСУ

Пострадавших нет, ситуация под контролем, ПВО отразила атаку беспилотников.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Телеграм-канале, что минувшей ночью на территории региона подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ.

По его словам, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей.
беспилотники
атака
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