После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
В России
30
18 минут назад
В Тульской области два спиртзавода повреждены из-за дронов ВСУ
Пострадавших нет, ситуация под контролем, ПВО отразила атаку беспилотников.
По его словам, пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. По предварительной информации, пострадавших нет.
Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Брянской области, 3 – над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей.
0
0
0
0
0
Комментарии