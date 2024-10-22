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В мире
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44 минуты назад
Находившийся на борту разбившегося в Судане Ил-76 россиянин снял видео до крушения
Россиянин, который находился на борту развившегося в Судане Ил-76, снял видео за несколько часов до крушения самолета.
За несколько часов до крушения мужчина прислал родственникам видеозапись из самолета, снятую на высоте 8,5 км. Его брат рассказал, что они не виделись много лет, часто переписывались, но редко созванивались, а в этот раз мужчина перед вылетом в Судан неожиданно позвонил и рассказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск к родственникам.
Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов и доставлял туда гуманитарную помощь, добавил его брат: «Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь» — так он мне отвечал, когда я спрашивал, не страшно ли».
В Телеграм-каналах россиянина называют авиаинженером и уточняют, что ему было 33 года, а родом он из города Туймазы в Башкирии. По предварительной версии, как утверждают Телеграм-каналы, он летел в Западный Кордофан для ремонта эмиратского самолета.
Самолет в Судане сбили 21 октября. Суданские СБР объявили, что сбит «иностранный военный самолет», а на борту находились россияне. «В ходе операции все иностранные наемники, находившиеся на борту самолета, были уничтожены», — сообщили там.
Посольство России в Судане прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования» об ударе по самолету с гражданами России на борту. В дипмиссии заверили, что принимают все необходимые меры для уточнения обстоятельств инцидента, — пишет Lenta.ru.
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