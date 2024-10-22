Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Общество
Попавшие на самокате под колёса «Фольксвагена» подростки находятся в сознании
Происшествия
После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
Общество
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских
Происшествия
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
Преподавателя техникума обвиняют в получении взяток более чем на 450 тысяч рублей
Происшествия
Дым от горящих покрышек встал над Липецком
Происшествия
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
«Мы просто хотим тепла!»
Общество
В ночь на среду перекроют мост на улице Первомайской в Липецке
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: ГТО, планы на отпуск и не все липчане осуждают квадроберов
Общество
Еще в одну многоэтажку Липецка «Квадра» подала тепло
Общество
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
«Металлург» прорвало: четыре гола в ворота воспитанника «Барселоны»
Спорт
Липчанка потеряла телефон и оказалась должна банкам
Происшествия
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Еще один «Форд» сгорел в Липецкой области
Происшествия
Ельчанин обматерил полицейского и получил штраф в 20 000 рублей
Происшествия
Хэллоуин или Тыквенный спас?
ПозиTиV
Читать все
В мире
67
44 минуты назад

Находившийся на борту разбившегося в Судане Ил-76 россиянин снял видео до крушения

Россиянин, который находился на борту развившегося в Судане Ил-76, снял видео за несколько часов до крушения самолета.

Россиянин Антон Селиванец, который находился на борту самолета Ил-76, разбившегося в Судане, прислал родным видео до крушения на высоте 8,5 тысяч метров, — пишет RT со ссылкой на родственников мужчины и называет его летчиком.

За несколько часов до крушения мужчина прислал родственникам видеозапись из самолета, снятую на высоте 8,5 км. Его брат рассказал, что они не виделись много лет, часто переписывались, но редко созванивались, а в этот раз мужчина перед вылетом в Судан неожиданно позвонил и рассказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск к родственникам.

Селиванец часто бывал в зонах военных конфликтов и доставлял туда гуманитарную помощь, добавил его брат: «Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь» — так он мне отвечал, когда я спрашивал, не страшно ли».

В Телеграм-каналах россиянина называют авиаинженером и уточняют, что ему было 33 года, а родом он из города Туймазы в Башкирии. По предварительной версии, как утверждают Телеграм-каналы, он летел в Западный Кордофан для ремонта эмиратского самолета.

Самолет в Судане сбили 21 октября. Суданские СБР объявили, что сбит «иностранный военный самолет», а на борту находились россияне. «В ходе операции все иностранные наемники, находившиеся на борту самолета, были уничтожены», — сообщили там.

Посольство России в Судане прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования» об ударе по самолету с гражданами России на борту. В дипмиссии заверили, что принимают все необходимые меры для уточнения обстоятельств инцидента, — пишет Lenta.ru.
крушение самолета
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru