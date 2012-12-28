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В России
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3 минуты назад
Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза
Сегодня применять такой режим вправе россияне с доходом не выше 2,4 млн в год. Лимит не меняли с 2019-го, когда ввели налог на профессиональный доход (НПД). При этом инфляция с 2019-го по 2024-й оказалась выше, чем изначально прогнозировалось, говорится в пояснительной записке к проекту. По данным Росстата, цены на товары и услуги за этот период увеличились в 1,5 раза.
Чтобы сохранить право на налоговые льготы, многие граждане скрывают свой заработок, то есть уходят в тень. А это приводит к снижению доходов бюджета, отмечается в пояснительной записке.
В то же время в Минфине хотят дождаться окончания действия эксперимента, чтобы определиться с изменениями параметров режима, заявил «Известиям» статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме 18 октября. По его словам, в ведомстве будут принимать соответствующее решение после 2028 года.
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