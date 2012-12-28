Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Общество
Попавшие на самокате под колёса «Фольксвагена» подростки находятся в сознании
Происшествия
После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
Общество
28-летняя липчанка покусала двоих полицейских
Происшествия
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
Преподавателя техникума обвиняют в получении взяток более чем на 450 тысяч рублей
Происшествия
Дым от горящих покрышек встал над Липецком
Происшествия
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
Читать все
Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: без тепла, перекрытие моста и ремонт мозаичного перехода
Общество
Родственникам погибшего оператора птицефабрики выплачены два миллиона рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: ГТО, планы на отпуск и не все липчане осуждают квадроберов
Общество
«Металлург» прорвало: четыре гола в ворота воспитанника «Барселоны»
Спорт
Еще в одну многоэтажку Липецка «Квадра» подала тепло
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Еще один «Форд» сгорел в Липецкой области
Происшествия
47-летний водитель «Джили» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Липчанка потеряла телефон и оказалась должна банкам
Происшествия
Читать все
В России
3
11 минут назад

Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 31%

За год средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир в крупных городах России выросла почти на 31%, двухкомнатных — на 29%.

«Этот год стал рекордным по росту средних ставок аренды жилья. В прошлом году средние ставки аренды студий и однокомнатных квартир за аналогичный период выросли лишь на 12,7%, двухкомнатных — на 11,2%», — рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Среди городов-миллионников России самый сильный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир по сравнению с октябрем прошлого года зафиксирован в Казани (+58%), Красноярске (+56%), Перми (+41%), Екатеринбурге (+40%), Ростове-на-Дону (+39%), Санкт-Петербурге и Челябинске (+37%), Омске, Волгограде и Нижнем Новгороде (+31%). В Москве за аналогичный период рост составил 29%.
Средние ставки аренды двухкомнатных квартир значительнее всего выросли в Красноярске (+56%), Казани (+53%), Санкт-Петербурге (+45%), Екатеринбурге (+43%) и Челябинске (+39%). В Москве рост составил 25%.

«Сейчас рынок аренды откровенно перегрет. Сказалось как резкое сокращение количества наиболее бюджетных вариантов квартир из-за снижения доступности ипотечных кредитов, так и рост затрат собственников, в том числе на коммунальные платежи. Плюс на рынок всё больше выходят квартиры в новостройках с качественным ремонтом, которые собственники не готовы сдавать дешево. При этом арендаторы стараются найти более бюджетный вариант и сократить свои затраты. В этой связи риелторы стали предоставлять рассрочки на оплату комиссии за подбор объекта — это еще один показатель того, что ставки аренды уже выросли чрезмерно», — поясняет Александр Иванов.

По его мнению, спрос на рынке аренды жилья постепенно будет остывать на фоне завершения традиционного пикового сезона и средние ставки аренды могут снизиться на 5-7% до конца года, как за счет конкуренции между арендодателями, так и из-за постепенного восстановления структуры предложения на рынке аренды квартир.

аренда
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru