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В России
14
10 минут назад

Власти предложили лицензировать продажи сигарет

Росалкогольтабакконтроль (РАР) предложил ужесточить регулирование на табачном рынке: ввести лицензирование для продаж этой продукции и товаров с никотином — изделия с нагреваемым табаком, вейпы и другие. Дело в том, что в июле 2023 года вступил в силу закон «О госрегулировании производства и оборота табачной продукции…», который легализовал новые правила работы производителей и продавцов сигарет и продукции с никотином. 

Эти нормы обязали изготовителей получать лицензию на свою деятельность. По подсчетам РАР, это уже принесло казне дополнительный доход в 42 млрд рублей, который собрали в качестве акцизов. 

Об этом сказано в документах службы, которые РАР уже направила в Минпромторг. Предложение по торговле должно попасть в повестку Государственной комиссии по противодействию нелегальному обороту продукции, ее деятельность традиционно курирует министерство промышленности и торговли. Хотя именно такой подход позволит лучше контролировать рынок этих товаров, уверены власти. 

Если такую норму в итоге одобрят, то на практике рознице придется покупать лицензию для того, чтобы получить возможность реализовать товар. Без одобрения со стороны регуляторов продажи продукции будут запрещены. Такие правила сейчас действуют для рынка спиртного: торговля и рестораны получают лицензии на свои магазины и заведения общепита, пишут «Известия».

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