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В России
15
7 минут назад

В РФ сократилось число окончивших ординатуру акушеров и терапевтов

В государственных медучреждениях не хватает 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов.

В России сократилось число окончивших ординатуру акушеров и терапевтов, но стало больше врачей анестезиологов-реаниматологов, — говорится в исследовании ВШЭ. Минздрав оценивал нехватку врачей и медперсонала в 100 тысяч человек, — передает РБК со ссылкой на журнал «Медвестник».

В прошлом году в России сократилась численность окончивших ординатуру специалистов по акушерству и гинекологии, неврологии, терапии и стоматологии ортопедической, — пишет издание со ссылкой на доклад Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.

Количество акушеров-гинекологов упала с 1,6 тыс. до 1,4 тыс., неврологов — с 1,2 тыс. до 1 тыс., терапевтов — с 2 тыс. до 1,8 тыс., стоматологов-ортопедов — с 1,2 тыс. до 1,1 тыс.

Среди дисциплин, по которым в исследовании сделана детализация по специальностям, выросло только число врачей анестезиологов-реаниматологов — с 1,6 тыс. до 1,7 тыс. Общая численность выпуска из ординатуры по клинической медицине выросла с 26,8 тыс. в 2022 году до 27,1 тыс. в 2023-м, по укрупненной группе специальностей «Науки о здоровье и профилактическая медицина» — с 0,3 тыс. до 0,5 тыс.

В июне замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщила, что нехватка медицинских работников среднего звена в российской системе здравоохранения достигает 63 тыс. человек, врачей — 29 тыс. Медики среднего звена, отметила она, востребованы коммерческими организациями — фитнес-центрами и СПА-салонами, поэтому возникает дефицит кадров внутри госучреждений. Семенова убеждена, что нужно мотивировать средний медперсонал оставаться в системе здравоохранения.

О том, что в государственных медучреждениях не хватает порядка 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологов, в августе заявили в Российском обществе акушеров-гинекологов. С учетом акушерок кадровый дефицит оценивается от 8,5 тыс. до 11,5 тыс. специалистов. «Это достаточно тяжелый труд при низкой зарплате. Длительный период адаптации к работе заставляет людей искать дополнительные источники дохода. Специалисты, в том числе и наши сотрудники кафедр, вынуждены работать на двух-трех работах, что не добавляет им энтузиазма. Второй момент — есть проблема и с профессиональным выгоранием», — объясняла причины сложившейся ситуации заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Наталья Подзолкова.
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