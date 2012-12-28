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В России
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44 минуты назад
На портале «Госуслуг» заработал новый сервис для многодетных семей
На «Госуслугах» запустили сервис оказания помощи многодетным семьям «Жизненная ситуация».
Подчеркивается, что особенность сервиса в том, что услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно.
Отмечается, что первые государственные услуги, которые включены в состав «жизненной ситуации» — оформление статуса многодетной семьи, а также электронного удостоверения многодетных.
Сервис также позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации об оформлении выплат, льгот и документов.
Уточняется, что оказание услуг по принципу «жизненных ситуаций» является частью федерального проекта «Государство для людей».
Курирует реализацию федерального проекта «Государство для людей» заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга», — отметил политик.
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